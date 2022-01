Migrations: Macron veut "réformer en profondeur" le système de l'asile

"Nous ne pouvons pas continuer d'affirmer hautement notre attachement aux principes de l'asile, tout en nous abstenant de réformer en profondeur" ce système qui, "débordé de toutes parts, ne permet pas un traitement humain et juste des demandes de protection" émanant "d'hommes et de femmes menacés par la guerre et la persécution", a affirmé le président de la République.

