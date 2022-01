Caen. Rythmes scolaires. Ouistreham fait le choix de la semaine à quatre jours

Il n'y aura plus de temps d'activités périscolaires dans les écoles des communes de Ouistreham Riva-Bella, Colleville Montgomery et Saint Aubin d'Arquenay (Calvados), à partir de la rentrée de septembre 2017. Ainsi en ont décidé les maires de ces quatre communes qui souhaitent bénéficier des dispositions du décret du 27 juin 2017 relatif à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

Pas de changement à Caen

Mercredi 5 juillet 2017, ils signeront à cet effet un courrier adressé au Directeur académique des services de l'Education Nationale (DASEN), l'autorisation de mettre en oeuvre ses adaptations dès la rentrée prochaine. Retour à la semaine des quatre jours donc pour ces établissements.

Aucun changement n'est à attendre du côté des écoles de Caen. Une concertation aura lieu après la rentrée pour connaître les envies des chefs d'établissement et des parents d'élèves pour l'échéance 2018-2019.

