rouen. Seine-Maritime : le collectif RAP Rouen organise une marche anti-pub

C'est sous la pluie que l'association RAP Rouen a commencé sa marche en direction du festival Viva Cité de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Une dizaine de volontaires étaient présents samedi 1er juillet 2017. Au programme : détournement de panneaux publicitaires sans dégradation.

Une action collective et créative

Munis de papier film, de craies et de bombes de peinture, le collectif a recouvert un par un les panneaux publicitaires omniprésents. A la place des slogans publicitaires, ils y inscrivent leurs propres revendications : "La pub nous manipule", "Notre cerveau n'est pas à vendre" ou encore "Ici un arbre s'il vous plait". La branche locale rouennaise de l'association nationale RAP cible principalement les panneaux publicitaires dans l'espace publique. "Nous avons prévu de recouvrir les panneaux publicitaires sur la route qui nous mène à Viva Cité" explique une des membres de l'association.

Aucune dégradation

Les volontaires militent contre l'invasion de la pub dans les espaces publiques sans pour autant commettre aucune dégradation. Le panneau publicitaire est juste recouvert et ce, RAP Rouen l'espère, "le plus longtemps possible".

Faire réfléchir les citadins

L'action éphémère à donc pour but de sensibiliser les usagers à l'omniprésence des publicités dans leurs quotidiens. "Les publicitaires nous bombardent en nous prenant pour cible, et nous imposent leur propagande dans l'espace publique ! Résistons !", affirme l'association. Pour ces derniers il s'agit de " matraquage publicitaire " : incitation à la consommation, culte du corps " parfait " mais aussi répercussion sur le prix des produits. L'association souhaite éveiller les consciences sur ce qu'ils considèrent comme de la pollution visuelle.

