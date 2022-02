Un candidat serieux pour "Queen Extravaganza"

La ressemblance est époustouflante. Ce canadien de 34 ans a enregistré cette vidéo à son domicile, et l'a mise en ligne afin de participer au casting organisé actuellement par le batteur de Queen Roger Taylor. A l'issue du casting, un candidat intergrera un nouveau show intitulé "Queen Extravaganza" organisé pour les 40 ans du groupe. Le titre Somebody To Love s'est retrouvé sur internet le 20 Septembre, c'est à dire il y a également une semaine et c'est avec cette chanson que Marc Martel tente d’intégrer le show. Même si les votes que commenceront pas avant le 14 novembre prochain, on peut déjà parier qu'il ira loin, le clip totalise déjà plus de deux millions et demi de vues !