Hors Normandie. La chanson la plus streamée du 20ème siècle a changé!

On peut avoir minimum 18 ans et être toujours en compétition dans l'industrie musicale ! En effet, la nouvelle est tombée : le titre le plus streamé du 20ème siècle n'est plus un titre de Nirvana : bienvenue à… Queen !

Le groupe de rock britannique a profité de la sortie d'un film sur son histoire en octobre 2018, Bohemian Rhapsody (nommé aux Golden Globes), pour booster l'écoute de ses titres sur internet. Dorénavant, le groupe est l'auteur de la chanson du 20ème siècle la plus streamée, c'est Bohemian Rhapsody !

Au total, la chanson a été écoutée et/ou visionnée plus d'1,6 milliards de fois. Youtube a lui tout seul totalise 750 millions de vues sur cette chanson, les écoutes restantes ayant été faites sur les plates-formes légales de streaming. Bohemian Rhapsody est aussi la chanson rock la plus écoutée en ligne de l'histoire, toute époque confondue.

Sur le podium, on retrouve dorénavant à la 2ème place Nirvana et "Smells like Teen Spirit" et 3ème Guns N' Roses avec "Sweet Child O' mine".

