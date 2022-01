Caen. A Caen, des centaines de voitures anciennes défilent dans le centre-ville

Des centaines de voitures anciennes ont animé les rues de Caen (Calvados) samedi 1er juillet 2017. A l'occasion du 10e Rétro festival qui se tient jusqu'au dimanche 2 juillet à l'hippodrome de Caen.

600 véhicules exposés

Une parade s'est donc élancée dans les rues de la ville à 16h et en tout ce sont 600 véhicules, autos et motos qui sont exposés ...dont une cinquantaine de Ferrari et environ 200 véhicules des années 60 pour reconstituer un bouchon de départ en vacances.