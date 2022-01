Fécamp. La traditionnelle descente des motos à Fécamp

Tous les ans le succès ne se dément pas, la descente des motos est devenue une vraie tradition à Fécamp. Plus de 4 000 motards sont attendus cette année, venus de toute la région mais aussi des régions voisines (notamment parisienne) et même de Belgique. Ils vont descendre la côte de la Vierge, la côte qui fait le lien entre les éoliennes et le centre-ville.

Une fête populaire

Cette descente est également un événement très populaire qui attire presque 20 000 spectateurs. L'ambiance est familiale, les enfants sont nombreux le long du parcours. Ecoutez Eric Follain, le président de Fécamp Moto Team :

la descente des motos de Fécamp version 2017 Impossible de lire le son.

Un village installé sur la digue promenade

Nouveauté cette année, toute la journée du 13 juillet (de 10h à 1h), un village est installé sur la digue promenade avec une trentaine de stands. Le public pourra également profiter de baptêmes de motos et d'un défilé dans les rues de Fécamp de voitures de prestiges et de vieilles motos (juste avant la descente). L'événement se veut aussi musical avec des concerts de 17h30 à 22h. Trois groupes de rock se produiront : Eldorado, Orange Yeti et We shot first. La descente des motos débutera à 22h30.