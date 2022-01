Marcey-les-Grèves. Manche : 2x2 voies Avranches-Granville, ça avance !

Trois communes, cinq kilomètres, de Marcey Les Grèves à Ponts en passant par Saint Jean de la Haize (Manche). La phase de terrassement de ce nouveau tronçon de la 4 voies entre Avranches et Granville a commencé, lundi 26 juin 2017. Elle doit durer un an et demi selon Antoine Delaunay, conseiller départemental en charge des projets routiers et de l'ingénierie. Écoutez-le :

Antoine Delaunay Impossible de lire le son.

Ce chantier est, à cette heure, le plus important chantier routier dans la Manche. Pour autant, cela ne signifie pas que les autres projets sont enterrés.

Antoine Delaunay Impossible de lire le son.

Dans le cadre de ces travaux, seule la voie communale " du Pavé " sur la commune de Marcey-les-Grèves sera coupée à la circulation pendant toute la durée du chantier. Une déviation sera mise en place dans les 2 sens par la RD 105 et la RD 973.

A LIRE AUSSI.

Contournement Est de Rouen : alors que l'Eure rechigne, l'opposition au projet reprend

Orne : les travaux de suppression des deux passages à niveau de Nonant-le-Pin ont débuté