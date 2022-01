Rouen. Hockey sur glace: Richard Stehlik vient compléter la défense des Dragons de Rouen

Dernier arrivé et septième défenseur des Dragons de Rouen (Seine-Maritime), le Slovaque Richard Stehlik évoluera dans le club normand lors de la saison 2017-2018.

Avec les reconductions de Camil Durand, Chad Langlais, Florian Chakiachvili et les arrivées de Kevin Dusseau, Philippe Paquet et Mathieu Roy, le défenseur de 33 ans au physique imposant (1m95 pour 110 kilos) est donc la dernière recrue pour la défense des Jaunes et Noirs.

La défense au complet

Avec plus de 200 matchs avec la sélection de Slovaquie, Stehlik a également fréquenté les meilleurs championnats comme l'AHL, la KHL ou encore les championnats de République Tchèque et de Suède. En provenance du club slovaque de Mikulas, il vient encore ajouter du poids à une défense qui n'en manquera pas cette saison.

Il reste maintenant plusieurs renforts à aller chercher en attaque pour démarrer la saison 2017-2018 avec un premier match amical qui se déroulera en Suisse le mardi 8 août face à Langnau.

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : du mouvement chez les Dragons de Rouen

Hockey transfert: Coulombe pas conservé par les Dragons de Rouen, Wohlberg arrive

Hockey sur glace : du nouveau chez les Dragons de Rouen

Hockey sur glace: Kévin Dusseau de retour chez les Dragons de Rouen

Hockey transfert: Florian Chakiachvili rempile chez les Dragons de Rouen