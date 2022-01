Mortagne-au-Perche. Sénatoriales : dans l'Orne, Jean-Claude Lenoir arrête

Le sénateur Les Républicains de l'Orne, Jean-Claude Lenoir, 72 ans, annonce qu'il ne briguera pas un nouveau mandat au Palais du Luxembourg en septembre prochain, alors que jusqu'à présent, il prévoyait de continuer.

Pas candidat à sa succession

Jean-Claude Lenoir, l'un des deux sénateurs de l'Orne, l'a annoncé mardi 27 juin 2017 dans un communiqué, 48h avant que les conseils municipaux se réunissent pour désigner leurs "grands électeurs" qui voteront lors de ces élections.

Deux raisons à sa décision

Le parlementaire qui a été l'un des sénateurs les plus assidus ces six dernières années, motive sa décision par deux raisons essentielles: les Français qui aspirent à un renouvellement de la vie politique, et la division de sa famille politique, qui a accéléré sa décision.

Ecoutez Jean-Claude Lenoir:

Le sénateur de l'Orne, Jean-Claude Lenoir, se dit heureux de sa décision. Il ne présente pas de "poulain" à sa succession.

Une carrière politique bien remplie…

Aujourd'hui âgé de 72 ans, Jean-Claude Lenoir est entré en politique dans les années 70 comme assistant parlementaire, conseiller technique des ministres Michel d'Ornano, puis René Monory et Alain Madelin.

Bio express

- Adjoint au maire de Mortagne au Perche en 1971, maire de 1989 à 2014

- Président de la CDC, Président du Pays du Perche ornais.

- Conseiller général du canton de Mortagne, conseiller régional.

- Élu député de l'Orne en 1993. Réélu en 1997, 2002, 2007 avant de quitter le Palais Bourbon pour celui du Luxembourg.

- Élu sénateur de l'Orne en 2011, président de la commission des affaires économique au Sénat.

