Le-Havre. Mercato foot : le HAC se renforce en défense

La HAC avait bien besoin de renfort en défense, avec le départ de Steven Fortes et la convalescence de Samba Camara. Le club doyen a officialisé le recrutement de Baba Traoré, un défenseur de 24 ans en provenance d'Auxerre.

Un défenseur polyvalent

Le gaucher présente l'avantage d'être capable de jouer aussi bien dans l'axe que sur les côtés, ce qui apportera plus de solutions à Oswald Tanchot. D'autant plus que l'entraîneur du HAC connait bien la nouvelle recrue. Il l'a fréquenté entre 2013 et 2015 lorsqu'il évoluait au Poiré-sur-Vie (Vendée), en Nationale.

A LIRE AUSSI.

HAC Handball : Sharon Dorson signe pour une saison supplémentaire

Rugby au Havre : enfin un rapprochement entre le HAC et le HRC

Football : Oswald Tanchot reste au Havre

PSG: Thiago Silva, chef désarmé ?

La coupe du monde de foot féminin en Normandie ? Le Havre est candidat