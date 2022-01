Bayeux. Les animaux à l'honneur aux Médiévales de Bayeux

C'est le rendez-vous culturel, populaire, familial et festif incontournable. Pour cette 31e édition, la représentation animale est à l'honneur aux Médiévales de Bayeux (Calvados). Chaque édition est unique et cette année une fois encore la programmation est diversifiée.

Une parade d'animaux fantastiques

Elle débute dès le jeudi soir par un spectacle nocturne mettant en scène papillons et créatures de la nature. Dès le vendredi soir le marché nocturne s'installera et tous les corps de métiers seront représentés : coutelier, ferronnier ou bien encore potier et dentellière. Au même moment la parade animera la Place Saint-Patrice où défileront animaux fantastiques parmi plus de 500 participants et des milliers de spectateurs attendus. Chaque animation sera en lien avec les animaux : faucons, oies, chameaux, yacks...

Le livre sera également largement représenté avec pas moins d'une quinzaine d'auteurs pour faire découvrir ou redécouvrir les histoires médiévales issues du Roman de Renard. Alors laissez vous guider par les passionnés qui ont concocté quatre jours d'immersion dans l'époque médiévale.

Pratique. Du 29 juin au 2 juillet à partir de 10h et jusqu'à 22h. Gratuit.