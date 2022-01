Villerville. Le dernier clip du rappeur SCH tourné en Normandie

Sorti le vendredi 23 juin 2017, le dernier clip du rappeur marseillais SCH a pour décor la Normandie. Le rappeur a opté pour les villes de Villerville et Deauville (Calvados) pour illustrer son morceau "Mac 11" de l'album "Deo Favente".

Des falaises et le casino Barrière

De ces deux villes, le rappeur a tiré des images emblématiques. On y aperçoit les falaises de la plage de Villerville et le célèbre casino Barrière. Le clip comptabilise déjà plus d'un million six cent mille vues.

