temps variable entre nuages et éclaircies en matinée... le soleil reviendra progressivement l'après midi... T° de 4 à 17°

Un temps variable entre nuages et éclaircies domine ce mardi matin... ces nuages vont peu à peu se dissiper et laisser évoluer un soleil franc cet après midi notamment dans un ciel bleu, agrémenté de quelques nuages élevés....



T° en baisse... 4 / 8° ce mardi matin... elles seront comprises entre 14 et 17° l' après midi, nous perdons 8° par rapport à lundi

