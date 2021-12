Grand-Quevilly. Trois mineurs tentent de voler une voiture près de Rouen

Il était un peu plus de 2h du matin vendredi 23 juin 2017 lorsque des témoins signalent à la Brigade anticriminalité que trois individus cherchent à voler une voiture garée rue Toulouse-Lautrec à Grand-Quevilly (Seine-Maritime).

Ils tentent de voler une 106

Lorsque les policiers arrivent, ils repèrent en effet un petit groupe qui tente de prendre la fuite en traversant les espaces vers en direction du tram. Sur place, ils laissent une Peugot 106 la porte ouverte et pliée, avec les fils du démarreur arrachés.

Les policiers interpellent alors une jeune fille de 17 ans, qui porte une capuche, et deux garçons de 16 et 17 ans. Ils assurent tous les trois qu'ils se promenaient dans le quartier et n'ont rien à voir avec les faits reprochés. Ils expliquent également ne pas avoir de pièce d'identité sur eux.

Tournevis, gants et ciseaux découverts sur eux

Pourtant, les policiers découvrent que l'un a un tournevis caché au niveau de sa ceinture et qu'il a glissé dans sa poche un connecteur électrique. Son complice a lui glissé une paire de ciseaux dans la manche de sa veste et un tournevis et un gant sont découverts dans sa poche.

Les deux jeunes garçons expliquent avoir trouvé le connecteur et le gant dans la rue, et posséder des ciseaux pour "se défendre en cas de mauvaise rencontre." Ils ont été interpellés et placés en garde à vue.

