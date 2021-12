Innovation. Le MoHo : un nouveau pôle d'innovation unique présenté à Caen

Le projet de pôle d'innovation avait été dévoilé, en mai 2017 par Tendance Ouest. Il a été officiellement présenté à Caen, ce 21 juin 2017. Le lieu est destiné à faire vivre et collaborer des populations différentes dans le but de faire émerger de nouvelles idées qui dynamiseront l'économie normande. S'y côtoieront des étudiants de disciplines différentes, des start-ups, des salariés et des chercheurs. D'où le nom MoHo, qui signifie Mosaïc House et accentue la diversité des acteurs qui s'y rencontreront.

Les cinq fondateurs de ce "D-Day collider", comme il est surnommé, Olivier Cotinat, Nicolas Géray, Jean-Claude Charlet, Christophe Pennetier et Julien Fayet, souhaitaient un lieu qui s'intègre dans la transition numérique et valoriser l'entreprenariat social impliquant des jeunes.

Un bâtiment collaboratif et multifonctions

L'aménagement du lieu se fera sur 7 500 m2 et intégrera des espaces de travail avec des salles de créativité, un studio TV/photo, un amphithéâtre. Le Moho aura aussi vocation à être un lieu de vie où les utilisateurs auront accès à un terrain multi-sports, une salle de yoga, des espaces verts ou encore à un espace enfants.

Autre innovation du projet : 1 500 m2 seront ouverts au grand public afin d'inclure les citoyens dans la démarche.

Un projet à rayonnement national et international

"Il faut cultiver nos points forts", affirme le maire de Caen et président de Caen la mer, Joël Bruneau. "Notre région doit devenir une région d'excellence, d'attractivité", poursuit Hervé Morin, président de la Région Normandie. La communauté urbaine de Caen la mer et la Région ont ainsi participé au financement du MoHo, mais le projet bénéficie également de mécènes privés. Il a ainsi déjà réuni quatre millions d'euros de la part d'entreprises normandes et une campagne de mécénat privé internationale a commencé fin 2016 et se poursuit. Le projet devrait coûter près de 18 millions d'euros.

Les fondateurs souhaitent accueillir différents programmes, comme des missions étudiantes d'entreprise et sont actuellement en négociation pour accueillir des communautés internationales.

Les travaux devraient commencer fin 2017 pour une ouverture prévue début 2019. Pour l'inauguration, les acteurs du projet ont voulu de jouer sur la notoriété de la région en choisissant la date du 6 juin 2019 qui sera également le 75ème anniversaire du débarquement en Normandie.

