5 hommes et une femme seront présentés devant la justice en comparution immédiate ce mercredi après midi à Argentan pour trafic d?héroïne ... Âgés de 20 à 40 ans ils avaient été interpellés ce week-end à Argentan et Falaise ... le trafic durait depuis un an... 8 kg auraient été écoulés en un an.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire