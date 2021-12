Caen. Une journée Hab'ility à Caen co-construire le logement de demain

La journée Hab'hility, samedi 24 juin 2017, au Dôme à Caen (Calvados) n'a qu'une raison d'être : inviter le grand public à exposer ses attentes sur l'habitat de demain, en particulier en milieu urbain. "Au coeur de cet événement, les idées des Caennais mais aussi des Normands qui nous rejoindront pour proposer à l'avenir et le plus rapidement possible, des solutions qui améliorent notre quotidien", expliquent Virginie Bellesoeur, directrice en charge de l'innovation pour Caen la mer Habitat.

Anticiper demain

Et la modernité, dans les usages, est déjà là. Reste à l'amplifier. "Pour une maîtrise d'ouvrage plus efficace chez nous, nous utilisons le BIM par exemple, cette technologie qui permet de concevoir des maquettes très précises en 3D, et donc d'anticiper un maximum de problèmes rencontrés pendant la construction." Les responsables du bailleur social savent également que le niveau d'équipement en outils numériques augmentant chez leurs locataires, les possibilités sont plus nombreuses. "Nous sommes dans une période charnière et il est important de se positionner maintenant pour que le logement de demain ne soit pas obsolète à sa livraison".

