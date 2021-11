Ciel nuageux avec un risque de faibles ondées.... quelques éclaircies apparaîtront l'après mldi... T° douces de 15 à 22°...

Météo France relevait ce mardi matin...15°1 à Mortagne...15°5 à Alençon ou Argentan...



La matinée est douce et grise sous un ciel chargé de nombreux nuages bas. Quelques petites pluies fines se produisent de temps à autre. Léger mieux cet après-midi , la couche nuageuse se morcellera et nous retrouverons une alternance d'éclaircies et de nuages pouvant donner ici ou là une petite ondée sans importance. Les températures seront agréables cet après midi 20 degrés à Flers, 21 degrés à Domfront, 22 degrés à Alençon et à Mortagne.

