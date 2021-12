Après un détour par la Coupe d'Europe, les Huskies de Rouen reprenaient la 9e journée du championnat régulier en Élite face aux Cougars de Montigny-le-Bretonneux le dimanche 18 juin 2017.

Dans le championnat français, les Huskies sont imbattables et l'ont encore prouvé ce dimanche face aux Cougars. Dès le premier match, les Huskies ouvrent le score et sont réguliers dans les manches suivantes malgré une timide remontée des Cougars. En 7e, les Huskies enfoncent le clou et marquent cinq points pour achever les Cougars. Les Huskies finissent le match en 9e manche sur le score de 11 à 5.

Les Huskies invincibles

Dans le deuxième match, les Huskies sont encore plus oppressants pour des Cougars qui n'arrivent plus à scorer. En 4e manche, les Cougars ont un sursaut mais insuffisant pour remonter les Huskies qui sont loin devant et qui finissent le match sur le score de 11 à 1.

Au classement, les Huskies cumulent 18 victoires et toujours aucune défaites et caracolent en tête du championnat. En 2e position, les Templiers de Sénart, victorieux face à Savigny, cumulent 14 victoires (pour 4 défaites).

Pour la prochaine rencontre, les Huskies se déplaceront à Savigny, pour affronter les Lions, actuellement 5e du classement (7V-11D)