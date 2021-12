Hors Normandie. "Bad Liar" le nouveau clip de Selena Gomez

Dans cette vidéo de près de quatre minutes, on peut voir la jeune chanteuse incarner plusieurs rôles dans l'enceinte d'un lycée des années 1970. Elle est à la fois une élève, son propre père et sa propre mère, mais aussi une enseignante de l'établissement.

Le clip, réalisé par Jesse Peretz, rapporte Pitchfork, à qui l'on doit quelques épisodes de "Girls", ou encore "Orange is the New Black", raconte les tromperies du peur, mais aussi les amours inavouées de sa fille.

Le site spécialisé souligne aussi que ce nouveau titre reprend un sample d'un titre des "Talking Heads", "Psycho Killer".

Les dernières secondes du clip laissent apparaitre les premières images de ce que l'on pense être le prochain clip de Gomez "Fetish".

La chanteuse a dernièrement fait parler d'elle en produisant la série de Netflix "13 reasons why". Disponible depuis le 31 mars dernier sur la plate-forme, la série s'intéresse à Clay Jensen, lycéen qui découvre un jour sous son porche un étrange colis à son nom. A l'intérieur, il trouve treize cassettes audio enregistrées par Hannah Baker, une camarade de classe qui s'est donné la mort deux semaines plus tôt. Sorte de journal intime, ces enregistrements évoquent treize personnes, impliquées de près ou de loin dans sa vie et surtout dans son geste irrévocable.

