Dieppe. Un pan d'immeuble s'effondre à Dieppe

Les faits se sont produits vers 15h, jeudi 15 juin 2017 à Dieppe (Seine-Maritime), sur le quai Henri IV. Dans la cour intérieure d'un immeuble, un pan de mur s'est effondré à cause de travaux de terrassement. Il n'y a pas eu de blessé, mais les dégâts sont importants. Sur le mur en question se trouvaient des canalisations d'eau et de gaz ainsi que des câbles électriques. Erdf, Grdf et Véolia sont intervenus pour couper les différentes alimentations.

L'immeuble évacué

Un périmètre de sécurité de 50 mètres a été installé et la circulation a été perturbée sur le quai Henri IV. L'immeuble a été évacué, soit six personnes au total. Il n'est pas sûr qu'elles puissent regagner leur logement. La structure de l'immeuble est peut-être en péril, la maire doit procéder à une expertise.