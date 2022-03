Le verdict sera rendu ce soir... un homme de 60 ans est jugé à huis clos par les assises de l?Orne depuis lundi pour viols et agressions sexuelles sur sa fille mineure à l?époque des faits, entre 1991 et 1996, près d? Argentan... la jeune victime avait 11 ans lors des premiers attouchements et viols... L?accusé, très impliqué dans la vie associative, a reconnu les faits....

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire