Ciel nuageux et brumeux ce jeudi matin... quelques éclaircies cet après midi... T° de 5 à 9°

Retour de températures positives ce matin... météo France relève : 7°4 à Flers, 6°7 à Argentan, 5°2 à Alençon, 4°8 à Mortagne, et 4°5 à L?Aigle.



Les pluies faibles de ce matin, s?évacuent lentement par le sud..... elles laissent derrière elles une forte humidité. Des brumes et des brouillards généralisés et parfois assez denses sont présents ce matin sur l'ensemble de nos régions...., cette grisaille se dissipera lentement. Le soleil percera cet après-midi dans un ciel plus variable mais qui restera assez nuageux.



Les températures assez douces cet après midi afficheront 7 à 9 degrés

