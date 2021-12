Rouen. À Rouen, la nouvelle édition du Petit Futé est disponible

Chaque année, il est attendu par les touristes et les habitants en quête de bons plans. Lui, c'est le guide Petit Futé de la ville de Rouen (Seine-Maritime) qui est disponible depuis ce mardi 13 juin 2017. Comme d'habitude, on y retrouve des tests et des avis sur les adresses les plus connues de la ville.

Les sorties, les restaurants, les hôtels… Tout est passé au crible! La nouvelle version du guide est notamment disponible sur Internet, sur le site de Petit Futé, pour la somme de 6,60 €.

