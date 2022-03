Les brouillards sont nombreux ce matin... ils se dissiperont lentement pour laisser évouler un ciel nuageux...T° de 2 à 5°

Il faisait ce lundi matin 1°4 à Alençon, 2.8° à Mortagne au Perche... 4° à L?Aigle, 5°1 à Argentan, 5°5 à Flers,



Attention aux brouillards, ce ils sont épais et réduisent parfois les visibilités sur les routes....



Ces brouillards, se dissiperont lentement en matinée et laisseront place à un temps très nuageux à couvert qui deviendra plus humide à partir de la fin d'après-midi avec déjà peut-être quelques gouttes......

Les températures maximales seront comprises entre 10 et 12 degrés.

Le vent modéré à assez fort s'oriente sud à sud-ouest

