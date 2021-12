Ifs. Exercice incendie : près de Caen, une résidence pour senior évacuée [Photos]

Il est 10 heures du matin, mardi 13 juin 2017 lorsque l'alarme incendie a retenti dans la résidence sénior Les Girandières à Ifs, près de Caen (Calvados). De la fumée sort d'un appartement situé au troisième étage. L'auxiliaire de vie, présente ce jour-là, appelle sans tarder les pompiers. La caserne est située à 3 minutes en voiture de la résidence.

Une première pour la résidence

Mais pas de panique, il ne s'agissait que d'un exercice d'évacuation incendie dans des conditions réelles d'intervention. "On a un grand bâtiment de 143 logements, donc l'idée c'est, en cas d'incendie, comment on évacue nos résidents et comment réagissent nos salariés également", explique Sabrina Leplongeon, directrice de la résidence. C'est la première fois qu'un tel exercice s'y produit. L'auxiliaire de vie tâtonne un peu mais les consignes sont là.

Tester les réflexes

Une fois arrivés, les pompiers sont montés à l'étage en demandant les informations pratiques à la responsable. "C'est un exercice que nous avons convenu avec les pompiers car ils n'étaient encore jamais venus chez nous, l'idée c'est aussi de voir comment les pompiers réagissent face à notre bâtiment qui est quand même grand". Arrivée d'eau, vérification des étages, évacuation fictive des résidents complices, tout s'est bien passé. "C'est un exercice qui va permettre d'avoir des réflexes si jamais cela devait réellement se passer", conclut la responsable de la résidence.