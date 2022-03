Après dissipation des nuages bas matinaux, le temps devient plus lumineux avec quelques éclaircies ... T° de 6 à 12°

Météo France relevait ce mercredi matin : 5°5 à Mortagne au Perche et à L?Aigle... 6°0 à Argentan à Flers, 6°3 à Alençon



Ce matin, les nombreux nuages bas sont souvent doublés de brouillards notamment sur une large moitié nord de l'Orne. Cet après-midi, le temps est plus lumineux et sec ; le soleil filtre sous un ciel plus ou moins voilé. Du côté des températures, on reste dans la douceur avec des maximales qui seront voisines de 11 à 12 degrés.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire