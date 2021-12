Un avis de disparition inquiétante aux confins des départements de la Mayenne et de l'Orne avait été émis dans la matinée du lundi 12 juin 2017 : Jacques Guédon, 68 ans, devait rentrer vers midi, la veille, d'une balade à vélo. Parti vers 9h de Lassay les Châteaux (Mayenne), il devait passer par Chantrigné, Ambrière, Gorron et Lévaré. Or, il était introuvable depuis.

Finalement retrouvé, mort

La gendarmerie a déclenché une géolocalisation de son téléphone portable et des recherches ont été entreprises y compris à l'aide d'un hélicoptère. À 14h, lundi 12 juin 2017, celle-ci indique que Jacques Guédon a été retrouvé à Saint Mars sur Colmont, à une vingtaine de kilomètres au sud du département de l'Orne. Mais le malheureux était décédé.