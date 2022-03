Des auditeurs de Normandie FM à Masterchef?

Durant plusieurs semaines, des défis à couteaux tirés, à travers la France, à l?étranger, dans des endroits aussi insolites que populaires, vont permettent de les départager. Les candidats bénéficieront des conseils et des critiques du jury MASTERCHEF, mais également de Grands Chefs et de professionnels pour perfectionner leur technique.



Frédéric Anton, Yves Camdeborde et Sébastien Demorand vont prochainement sillonner la France et notamment notre région. Ils vont être chargés d'arbitrer ces épreuves et exigeront la perfection de celui ou celle à qui ils décerneront le titre de MASTERCHEF 2011.



Alors si vous êtes un passionné de cuisine et que vous avez envie de vivre une aventure incomparable auprès des plus grands chefs français, n?hésitez plus !

Inscrivez-vous au plus vite au casting sur http://www.tf1.fr/masterchef/ ou au 32 80.



Vous pouvez également envoyer votre NOM, Prénom et Numéro de téléphone à l'adresse mail suivante: (dyana.masterchef@gmail.com)

