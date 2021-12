Ouistreham. Découvrez le nouveau clip de Marina Kaye "On my own" tourné à Ouistreham

Marina Kaye vient de publier, vendredi 9 juin 2017, son nouveau clip "On my own" tourné en mai 2017 sur la plage de Ouistreham dans le Calvados.

On peut la voir chanter sous un chapiteau Magic Mirrors puis marcher et danser sur la plage de Riva Bella.

Ce nouveau single est produit par Kore, à qui l'on doit les succès de M Pokora, Amel Bent, Kool Sheen de NTM ou encore les rappeurs La Crim et SCH.

Cette collaboration permet à la chanteuse pop de mélanger son univers pop à des sonorités plus RnB, à l'image de Sia avec laquelle elle a déjà collaboré.

