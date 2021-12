Norvège: Breivik va saisir la CEDH sur ses conditions de détention

La décision de la plus haute instance judiciaire de Norvège clôt la procédure dans ce pays, après le jugement en appel prononcé en mars en faveur de l'État norvégien, alors blanchi des accusations de violation des droits de l'extrémiste de droite.

Mais l'auteur de la tuerie qui avait fait 77 morts en Norvège en 2011 va maintenant saisir la Cour de Strasbourg, a aussitôt indiqué son avocat, Oystein Storrvik. "Nous avons toujours été préparés à ce que notre plainte devant les tribunaux norvégiens n'aboutisse pas", a-t-il déclaré à l'AFP.

Breivik estime notamment que son isolement en prison, où il est détenu à l'écart des autres détenus, constitue une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui bannit tout traitement "inhumain" ou "dégradant".

L'extrémiste aujourd'hui âgé de 38 ans purge une peine de 21 ans d'emprisonnement susceptible d'être prolongée indéfiniment. Il dispose de trois cellules richement équipées en prison, mais se plaint de son isolement.

Si, à la surprise générale, une juge lui avait donné raison sur ce point en première instance en 2016, une cour d'appel avait jugé en mars que "Breivik n'est pas et n'a pas été victime de torture ou de traitement inhumain ou dégradant".

Après ce revers, Breivik avait saisi la Cour suprême, mais celle-ci a refusé d'examiner son appel, jugeant qu'"aucun des éléments de l'appel (...) n'a de perspective de gagner".

"L'affaire ne soulève pas non plus de questions sur l'interprétation de la Convention européenne qui n'aient déjà été suffisamment clarifiées par la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme", a-t-elle aussi fait valoir dans un communiqué.

Le 22 juillet 2011, déguisé en policier, Breivik avait traqué pendant plus d'une heure les participants à un camp d'été de la Jeunesse travailliste, piégés sur l'île d'Utoya, et abattu 69 d'entre eux, pour la plupart des adolescents. Un peu plus tôt, il avait tué huit personnes en faisant exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo.

