Granville. Jabberwocky envoûtera Granville avec son electro-pop au Tendance Live

Jabberwocky, c'est tout d'abord trois amis de longue date, aux univers et formations bien différentes. Camille, formé au conservatoire de piano, Emmanuel, autodidacte de la guitare et de la basse, et Simon, qui maîtrise le sampling et la MAO. C'est d'ailleurs Simon qui a initié le trio aux musiques électroniques.



Le public, enchanté, a découvert le groupe avec Photomaton à l'été 2013, single figé pendant 55 semaines au classement des meilleures ventes de singles. L'ascension a été fulgurante.





Propulsé par ce single envoûtant, le trio entame une tournée, et sort un premier EP nommé "Pola" en 2014, qui nous en dévoile un peu plus sur la pop solaire qui anime les trois garçons.

À cet univers fort et singulier se mêle une esthétique sophistiquée, enrichie par des clips artistiques !



Un premier album : Lunar Lane, sortie en octobre 2015 confirmera l'union qui lie Jabberwocky avec son public, grâce à la richesse mélodique et rythmique qu'il contient.



Le trio revient en 2017 avec un nouvel EP "Make", composé de 4 morceaux, dont le single "Late nights" en featuring avec Elisa Jo. Un EP que les fans et les curieux se sont empressés d'écouter !