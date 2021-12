Rouen. Bonne table à Rouen : Marcel, bistrot raffiné

Pour notre bonne table hebdomadaire, nous nous dirigeons ce lundi 5 juin 2017 vers la place du Vieux Marché à Rouen (Seine-Maritime). La pause déjeuner se fera chez Marcel, un joli bistrot un peu chic.

Produits fins et frais

La météo ne nous permet malheureusement pas de profiter de la terrasse de l'établissement. Dans une ambiance feutrée, nous nous installons dans l'un des petits salons à l'étage. Et la carte confirme la réputation de l'établissement: si mon ami se décide pour les traditionnels escargots qui semblent parfaitement à son goût, je me laisse tenter de mon côté par la salade de crottins de chèvre, une assiette bien garnie et un fromage goûtu.

Pour la suite, j'opte pour le saumon à l'oseille, accompagné d'un écrasé de pommes de terre. Les produits sentent bon le frais et la cuisson est juste à point, un délice. Sentiment partagé par mon voisin que la cocotte de magrets de canards accompagné de petits légumes croquants a fini de conquérir.

Un petit conseil toutefois: choisissez un midi sans contrainte d'horaires pour cette pause gourmande, le service peut parfois être un peu long. Mais avec un menu entrée-plat à 16,90 euros, l'adresse vaut tout de même de prendre le temps du détour. Les plus gourmands pourront même se laisser tenter par la formule "L'Gros Marcel", à 22,90 euros, qui laisse le choix là encore entre plusieurs grands classiques de la cuisine de bistrot: riz au lait au caramel, tiramisu, mousse au chocolat ou encore pain perdu.

