Cherbourg. Alerte aux vents violents dans la Manche : des événements du D-Day annulés

La préfecture de la Manche maintient le département en vigilance jaune pour orages et vents forts, jusqu'au mercredi 7 juin, 6h.

Elle conseille vivement aux habitants d'être vigilants dans tous les déplacements, notamment sur le littoral et en forêt. Les fixations des tentes, chapiteaux et autres structures doivent être vérifiées. Il est également conseillé aux campeurs, plongeurs, pêcheurs, promeneurs, plaisanciers et professionnels de la mer de respecter toutes les mesures de prudence.

Des événements annulés

En cas d'orages, la préfecture conseille d'éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques, et de s'abriter hors des zones boisées.

Cette météo conduit les organisateurs de certains événements liés aux commémorations du Débarquement à annuler des festivités. Ainsi, la reconstitution du D-day prévue à 8h30 sur la plage d'Utah Beach n'a pas pu avoir lieu pour des raisons de sécurité. De même, le Round Canopy Parachuting Team est contraint d'annuler le parachutage prévu à Hiesville.

