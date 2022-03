Fermetue d'une classe à Champsecret-Dompièrre : les parents d'élèves rencontrent un inspecteur de l'éducation nationale ce vendredi

Contre les fermetures de classes, et les suppressions de postes dans les écoles, collèges et lycées... au total 81 dans l?Orne....

Les parents de l?école de Champsecret-Dompierre seront reçus par leur inspecteur d?académie, à la Ferté Macé ce vendredi !

Les 1300 habitants de ce secteur de la forêt d?Andaine craignent la fermeture d?une classe, en septembre prochain.

Classe qu?ils se préparent, pour l?instant, à occuper, en signe de protestation ? à grand renfort de banderoles et de manifestation.

