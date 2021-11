Le-Havre. Handball : Les handballeuses du Havre AC retrouvent l'élite ! 

Cette fois c'est fait ! Après deux ans en deuxième division, le HAC a tenu son pari : retrouver l'élite du handball féminin, la LFH. Le suspense a été porté jusqu'au bout puisque tout s'est joué sur ce dernier match à domicile face à Yutz, samedi 3 juin 2017. Fébriles, crispées, les Ciel et Marine ont réussi petit à petit à se libérer pour finalement s'imposer 30 à 26 et s'offrir la 3e place du championnat.

Écoutez l'entraîneur du HAC Roch Bedos à l'issu de la rencontre :

Le plus dur reste à faire

L'occasion de retrouver la LFH était trop belle cette année. Le club, qui possède le statut VAP (voie d'accession au professionnalisme), pouvait se contenter de terminer dans les quatre premiers pour tenir son engagement.

Reste désormais à bâtir une équipe plus compétitive et plus régulière pour espérer faire bonne figure la saison prochaine au plus haut niveau. Car la marche entre la D2 et la LFH est haute. A peine le temps de savourer, que le plus dur commence...

