Domfront en Poiraie. Debout la France sur les trois circonscriptions de l'Orne

Claudine Prud'homme, Philippe Camus, et Pierre Lateux sont les candidats de Debout la France, respectivement sur les premières, deuxième et troisième circonscriptions de l'Orne. Chacun revendique porter localement le programme de Nicolas Dupont-Aignan, qui s'était illustré lors des récentes élections présidentielles en s'associant au second tour avec Marine Le Pen.

Recours contre Macron...

Les trois candidats se présentent comme étant le meilleur recours contre Emmanuel Macron. Philippe Camus est cidriculteur à Dozulé (Calvados). Claudine Prod'homme, retraitée de l'hôtellerie-restauration est de Domfront (Orne). Pierre Lateux, retraité de l'Education, est de Lougé sur Maire (Orne).

Claudine Prod'homme dénonce les commerces qui ferment dans les communes, la désertification qui s'accentue:

Citant Coluche, Pierre Lateux explique, " les technocrates, vous leur donnez la Normandie, ils vont acheter du lait ailleurs... ". Concernant l'enseignement, il prône un retour aux bases:

C'est une campagne à tout petit budget (2000 euros) pour les trois candidats avec le minimum légal. Debout La France revendique quelques dizaines de militants, dans l'Orne.

