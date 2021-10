Faible hausse du chômage en Basse Normandie en Janvier, + 0.2 % toutes catégories confondues

Les chiffres du chômage en Basse Normandie pour janvier : moins 0.4 % pour la catégorie A, ce sont les personnes totalement privées d?activités...

La catégorie des personnes ayant une activité réduite, augmente en janvier de 0.2%... plus 9.2 % en un an !

Au total en basse normandie, plus de 89 000 personnes sont aujourd?hui, inscrites à Pôle Emploi... Le chômage qui a baissé chez les jeunes de moins de 25 ans, - 1.4 % en janvier, et de ? 3.5 % sur les 12 derniers mois en Basse Normandie.

