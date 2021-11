Caen. Bonne table à Caen. Casserole et Bouchons sur le port

À peine deux mois d'existence à Caen (Calvados) et déjà une réputation qui se structure. Une dynamique portée certainement par le concept original de l'adresse qui mise tout sur des casseroles et des... bouchons. À la carte donc, une série de huit plats servis dans des casseroles. La magie opère dès le service. Une main tendue pour lever le couvercle, et les odeurs s'échappent comme une invitation à un repas qui s'annonce sous les meilleurs auspices.

De la variété dans les casseroles

Il y en a pour tous les goûts : canard au curry, boeuf au cidre, veau façon vallée d'auge, cochon, poissons à la crème ou risotto aux champignons avec ses petits légumes. Sans oublier la casserole du moment, à base de cerf lors de notre passage. Un régal d'autant plus appréciable que les grands appétits ne réclameront pas de supplément. Dans la formule "L'Express Casserole" à 19 € le midi, une salade est proposée en entrée, pendant qu'une crêpe traditionnelle se charge de boucler la séance. Le café est même inclus dedans, tout comme le verre de vin, d'où l'écho aux bouchons.

Pour ceux qui ne succomberont pas aux charmes de la spécialité de la maison, des plats à la carte évoquent les brasseries traditionnelles, comme la pièce du boucher et ses pommes-frites, le magret de canard au miel et aux épices douces, ou encore le cabillaud à l'andouille et aux pommes beurre de cidre.

Pratique. 30 quai Vendeuvre à Caen, Tél. 02 31 30 68 11.

