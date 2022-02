T° froides ce matin... - 1 / 1°...il fera 6 / 8° cet après midi... le soleil voilé en matinée laissera place à un temps devenant de plus en plus nuageux avant l'arrivée de pluies pour ce soir et la nu

Retour de températures négatives ce matin.... météo France relève -0°8 à Alençon, -0°4 à Argentan, 0°5 à L?Aigle, 0°1 à Flers, 1°0 à Mortagne.



Après la dissipation de la grisaille brumeuse matinale, le soleil brille malgré un ciel voilé par des nuages élevés qui se densifient au fil des heures.



Le soleil sera pâlichon à la mi-journée avant de disparaître totalement en fin d'après-midi devant l'arrivée de nuages de plus en plus nombreux qui donneront de la pluie en début de soirée....



Le vent faible de sud ce matin se renforce en journée pour devenir modéré.



Les températures, seront comprises entre 6 et 8 degrés.

