300 kayakistes à Tourlaville

Sport. J-1 avant les championnats de France de kayak à Tourlaville, près de Cherbourg. Et une pointure sera de la partie aux côtés des 300 kayakistes attendus dans le Nord Cotentin. Il s'agit de Sébastien Jouve, qui a décroché deux médailles d'or aux championnats du monde 2010. Le champion rencontrera d'ailleurs vendredi 27 août dans l'après-midi les jeunes pratiquants. Et jusqu'à dimanche 29 août, ne manquez pas les compétitions et toute les animations proposées sur place. Toutes les infos sur le http://cotentinkayak.free.fr/