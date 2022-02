foot, ligue 1, Caen bat Brest 3 à 1... ligue 2, défaite de Laval 4 à 0 face à Metz, Le Mans s'incline 3 à 0 face à Reims....Cfa 2, Alençon battu à Guingamp 5 à 1....Basket, Pro A, Le Mans s?est impos

... foot.... Ligue 1? 20ème journée? Caen bat Brest 3 à 1 !

Les caennais réduit à 10 après l?expulsion de Thomas Heurtaux?.. Un succès qui permet aux bas-normands de se sortir de la zone des reléguables... ils sont 17ème ....



20è journée de Ligue 2

Laval débute bien mal l?année... les Mayennais se sont inclinés 4 à 0 face à Metz?. C?est la plus sévère défaite des tango et noir depuis le début du championnat? Laval descend chez les reléguables à la 18ème place?



Le Mans s?est également incliné.. 3 à 0 face à Reims? les sarthois sont seconds au classement à 1 point derrière Evian?.



Cfa2

Alençon sévèrement battu à Guingamp, 5 à 1.... Mauvaise opération pour les alençonnais qui descendent à la 13ème place....



DH

Flers bat Vire 2 à 0... c?est la 10ème victoire consécutive des flériens qui dominent le classement avec 5 points d?avance sur le second Deauville.....



Basket, ProA

Le Mans s?est imposé 85 à 80 face à Poitiers ? Les sarthois sont 9ème au classement ?.. Le Msb reste dans la course à la qualification pour la Semaine des As?. Les deux derniers tickets se joueront en fin de semaine à l'occasion de la dernière journée de la phase aller.



Nationale3

Lisieux a battu 86 à 79 Vitré?. Lisieux est 5ème ?..



Prénationale ? Début de la phase retour :

Alençon est allé battre 64 à 49 Caen?.les ornais sont second à deux points du leadeur Bayeux ??



Rugby Federale 3

Evreux bat L?Aigle 19 à 6... Les aiglons sont second au classement....

