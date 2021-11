Marseille: quatre morts dont un enfant de 6 ans dans un incendie

"Quatre personnes ont été retrouvées mortes sur place: deux femmes d'environ 35 ans, un enfant de 6 ans et une quatrième personne au sexe et à l'âge encore indéterminés", dans un appartement du 12ème arrondissement, à l'est de la ville, ont précisé les marins-pompiers.

L'incendie s'est déclaré vers 03H00. Sur place, les marins-pompiers ont constaté l'incendie d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble de quatre étages. Les quatre personnes décédées ont été retrouvées dans les parties communes, envahies par les fumées et "une chaleur intense", a-t-on précisé de même source.

Une personne brûlée à 70% a été transportée à l'hôpital Conception et deux personnes légèrement intoxiquées par les fumées ont été emmenées à l'hôpital Saint Marguerite. Une quatrième personne, en état de choc, a été prise en charge par les pompiers.

Trois marins-pompiers parmi les premiers intervenants ont subi "un coup de chaleur dû à l'intensité du sinistre, sans gravité," ont affirmé les pompiers dans un communiqué, précisant que cette intervention a mobilisé 20 engins et 70 marins-pompiers.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a fait part dans un communiqué "de sa grande émotion après le tragique incendie".

"Aux familles et aux proches des victimes, Gérard Collomb tient à apporter son entier soutien et leur présente ses sincères condoléances. Il adresse une pensée attentive aux personnes blessées dans le sinistre" et rend hommage "à l'action déterminée des personnels du Bataillon des Marins-Pompiers, à l'ensemble des services de santé mobilisés et aux policiers".

Dans ce même communiqué le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'une enquête avait été diligentée sous l'autorité du Procureur de la République de Marseille et confiée à la Sûreté Départementale pour déterminer l'origine de cet incendie.

