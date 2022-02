Après dissipation des brouillards matinaux, le soleil reviendra sous forme de belles éclaircies...T° négatives ce matin, jusqu'à - 3° à Flers... elles ne franchiront pas le cap des 5° cet après midi

Ce mercredi matin marque le retour de T° négatives.... Météo France relève ce matin... -3°1 à Flers, -2°6 à Argentan, -1°5 à Alençon, - 0°9 à L?Aigle, 0°2 à Mortagne.

Le jour se lève dans un air froid et brumeux avec des gelées blanches et des bancs de brouillards givrants. Amélioration plus ou moins rapide en cours de matinée avec le retour d'un temps sec avec de belles éclaircies. Le vent faible de nord-est à nord dirigera un air bien frais : les maximales ne dépasseront pas les 5 degrés cet après-midi.

