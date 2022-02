Un homme de 28 ans, a été condamné à un an de prison ferme par le tribunal de Coutances mardi après midi... entre septembre 2008 et mars 2009 , cet ancien militaire de la légion, avait établi plusieurs chèques sans provision dans des magasins de Flers, St-Georges des Groseillers, mais aussi dans la Manche et le Calvados pour un montant total de plus de 29 000 euros.

