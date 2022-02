Après un temps nuageux ce matin, les éclaircies deviendront plus généreuses cet après midi... T° de 3 à 6°

Météo France relevait ce matin.... un maximum de 3°3 à Flers, 2°7 à Argentan, 2°2 à Alençon, 1°7 à Mortagne et à l?aigle...



En ce début de matinée, le ciel évoluera au gré des passages nuageux, des brumes, et des éclaircies.... Tout au long de la journée, le courant de nord à nord-est véhicule des masses nuageuses qui laissent échapper de petites averses de pluies jusqu'en début d'après-midi : rien de bien méchant dans l'ensemble.



Les éclaircies seront plus fréquentes et plus belles dans l'après-midi.



Les T° ne dépasseront pas 5 à 6 degrés.

