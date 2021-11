Yes! Mum, c'est le nom entraînant qu'a donné Élodie Avenel à son entreprise d'événementiel basée à Rouen (Seine-Maritime). "J'ai eu envie de proposer aux jeunes mamans des événements qui leur seraient totalement dédiés", raconte Élodie Avenel. Créée en janvier 2016 à la suite d'une rencontre avec une autre maman, Yes! Mum propose chaque mois aux jeunes mamans de se retrouver autour d'une thématique.

"On peut aussi bien proposer une soirée détente avec massage et atelier maquillage pour des futures mamans, qu'une journée plus pratique comme c'est le cas le 10 juin 2017 où les parents apprendront les gestes de premiers secours à apporter sur un enfant en cas d'accident."

Un réseau de jeunes mamans

Au-delà de l'entreprise d'événementiel, c'est un réseau de jeunes mamans qu'Élodie Avenel a réussi à créer avec Yes! Mum. Si les mamans participent volontiers aux ateliers proposés par Yes! Mum, elles apprécient tout autant les petits moments off pendant lesquels elles peuvent papoter et échanger autour de leur expérience de mère.

"Au cours de ces rencontres, je me suis aperçue que toutes les mamans du monde avaient les mêmes problématiques, des questionnements semblables autour de l'éducation", explique Élodie Avenel. Pour répondre à ce besoin, la jeune entrepreneuse a créé la communauté Yes! Mum sur Facebook, sur laquelle les mamans peuvent poster des messages auxquels chacune peut répondre.

Des événements pour les papas aussi

Jusqu'à maintenant, ce sont donc essentiellement des jeunes mères d'une trentaine d'années et leur premier bébé qui participent aux ateliers. Mais les papas dans tout cela? "Je ne les oublie pas, et il arrive que des événements s'adressent aussi à eux. Pour l'anniversaire de Yes! Mum en janvier, nous avions proposé un événement qui s'adressait aux enfants de 5 à 9 ans et leurs parents, avec des ateliers très variés - cuisine, yoga, magie, dessin… Beaucoup de papas ont accompagné leur enfant, c'était un grand succès!" A quand une succursale Yes! Dad?

