Caen. En Normandie, les militaires recrutent dans les bars

Pour recruter, les militaires de Caen (Calvados) ont décidé d'innover. En complément de leur centre de recrutement et des traditionnels salons dédiés à l'embauche, ils vont désormais trouver des candidats dans les… bars. La grande première s'est déroulée mercredi 17 mai 2017 dans l'écrin des "Touristes", une adresse du coeur de ville. "L'intérêt c'est d'aller au devant des jeunes dans des lieux qu'ils fréquentent et de casser ainsi les a priori", explique le lieutenant François Brion, chef du centre d'information et de recrutement des forces armées à Caen. "Nous ne recrutons pas que des soldats, mais aussi que dans de nombreux métiers du civil comme des cuisiniers, des mécaniciens, des psychologues, des communicants…" :

François Brion, chef du centre d’information et de recrutement des forces armées à Caen. Impossible de lire le son.

22 000 personnes à recruter

Ces rencontres doivent permettent un premier contact avant un autre rendez-vous, cette fois au centre de recrutement du 11 rue neuve bourg l'abbé. Dès la première, une vingtaine de personnes sont venus échanger avec les différents corps armée représentée (terre, air et marine), mais aussi avec la gendarmerie.

En 2017, le ministère de la Défense compte engager 22 000 nouveaux candidats, dont 15 000 pour l'armée de terre, sans compter les 10 000 postes à combler dans la gendarmerie. Déjà, un prochain speedating dans un bar est programmé. Il aura lieu à Bayeux le mardi 6 juin. Une tournée des plages est également prévue cet été.

