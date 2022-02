Les travaux de la mise à deux fois deux voies de la portion Flers Landigou Argentan vont bon train

Les travaux prennent leur rythme de croisière sur l?axe routier Flers/Argentan :

arbres abattus et arrachage de haies sur la section entre Flers et Landigou, alors les pelleteuses sont aussi au travail pour enfuir les réseaux électriques et téléphoniques, et établir les écoulements d?eau sous le tracé de la future 2x2 voies. 7 millions d?euros sont investis sur ces quelques kilomètres?

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire